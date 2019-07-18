Медицинская справка была исключена из списка обязательных документов при поступлении на учебу

Медицинская справка была исключена из списка обязательных документов, необходимых для поступления на учебу. Соответствующий приказ подписали руководство Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты и Министерства просвещения, культуры и исследований.

«С сегодняшнего дня никто больше не будет запрашивать медицинскую справку при поступлении на учебу, так как она исключена из списка обязательных документов при поступлении в профессионально-технические и высшие учебные заведения», - заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Алла Немеренко.

Исключением будут специальности, требующие особых физических условий. Таким образом, молодые люди, желающие стать военными, спортсменами, полицейскими, пожарными, обязаны будут оформить медицинскую справку.

По словам министра, исключив обязательность представления медицинской справки, будет уменьшена и нагрузка на медицинские учреждения, которые, помимо потока пациентов, вынуждены справляться с большим количеством заявителей на получение медсправок, передает МОЛДПРЕС.

«Каждый выпускник имеет право по Конституции на образование, и это не зависит от его состояния здоровья. И мы обязаны обеспечить ему это неограниченное право без каких-либо условий. Также необходимо обеспечить соблюдение права на конфиденциальность и защиту персональных данных, сегодня форма 086/e заполнена данными о состоянии здоровья молодых людей», - подчеркнула Алла Немереко.

Высшие учебные заведения нашей страны уже начали приемную кампанию на новый учебный год.