Apă-Canal предупредил об отключении воды в пятницу

Потребители на нескольких улицах в районе Старая Почта и столичном секторе Рышкань останутся в пятницу, 19 июля, без воды.

В связи с выполнением работ, запланированных Gas Natural Fenosa, с 09.00 до 17.00 возможно отключение электроэнергии, что приведет к прекращению водоснабжения потребителей на улицах Мирчешть, Гура Вэий, Ипотешть, Домницей и В. Харя в районе Старая Почта, передает IPN.

В то же время, в связи с выполнением таких же работ, завтра, в тот же промежуток времени возможно отключение электроэнергии, что приведет к прекращению водоснабжения потребителей на Московском проспекте, 11 и 17a.

После завершения работ, подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.