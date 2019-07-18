Некоторые представители зодиакального круга ставят любовь и семью превыше всего, другие же легкомысленно относятся к семейным ценностям. Астрологи составили рейтинг самых лучших семьянинов по знаку Зодиака, передает SlovoFraza.
1 место — Весы
Весы строят свою личную жизнь так успешно, что все остальные могли бы у них поучиться. Если вам выпал шанс повстречать мужчину этого знака, вы можете забыть о том, что такое скандалы и недопонимание. Весы очень чувственный, внимательный и нежный знак. Такой мужчина найдет нужные слова, поддержит, успокоит и превратит даже самый ужасный день в настоящий праздник. Верность, нежность, бесконфликтность — вот 3 главных качества, на которые может рассчитывать его спутница. По мнению астрологов, Весы — самые лучшие семьянины. Поэтому если вы хотите создать крепкую семью, выбирайте себе в мужья такого мужчину, передает Униан.
2 место — Рак
Семья для Рака — смысл жизни и центр Вселенной. Такой мужчина умеет поддерживать гармонию в браке, любит детей, обожает жену. Любовь вдохновляет Рака на новые подвиги и победы. Один недостаток — гиперопека, под которой оказываются все члены семьи. Этот мужчина проявляет ее не только по отношению к детям, от нее страдает вся семья. У Рака иногда сложные отношения с близкими, потому что он слишком волнуется за всех и каждого в отдельности. И если в целом спутница Рака снисходительно и терпеливо терпит его суету, то в частности на этой почве возникают разногласия.
3 место — Телец
Телец и одиночество — вещи несовместимые. Редко можно найти Тельца, который не хочет создать семью. Для него семья — это крепость, жена — радость, дети — счастье. Поэтому как только он покидает родительский дом, тут же стремится завести семью. Он из всех сил старается, чтобы в доме царили мир и гармония, диктуя домочадцам собственные правила. Телец — это супруг, который готов на все ради своей семьи, главное — чтобы его беспрекословно слушались. И выйти из его подчинения еще не удавалось никому.
4 место — Дева
Мужчина-Дева — хороший семьянин, но отстает от других в нашем перечне, потому что любит воспитывать окружающих. Если вы согласны с утверждением, что любовь меняет людей, то можете попробовать создать с ним крепкую и счастливую семью. У мужчины-Девы есть масса достоинств: он очень умный, амбициозный, решительный и чуткий партнер. Такой мужчина наполнит любой дом уютом и взаимопониманием, став для женщины прекрасным мужем, а для детей — самым лучшим отцом.
5 место — Козерог
На пятом месте уютно расположился мужчина-Козерог. Однако чтобы построить с ним крепкую семью, нужно уяснить одно важное правило: хозяином в доме может быть только Козерог. Как он сказал, так и будет. В остальном он безоговорочно любит своих близких и готов ради них на многое. Козерог очень серьезно относится к семье, берет всю ответственность на себя и придерживается классической иерархии, где муж — кормилец, опора и каменная стена. Ранее астролог Влад Росс назвал трудоголиков среди знаков Зодиака. Это - Девы, Козероги, Овны, Близнецы, Скорпионы и Стрельцы.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня возможны перемены. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня возможны перемены. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Неудачный день для секса. Вечером ждите приятных гостей.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня возможны перемены. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с начальником.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Смело назначайте свидания.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня возможны перемены. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. В голову придут плодотворные идеи.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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