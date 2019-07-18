Любовный гороскоп: астрологи назвали лучших семьянинов среди мужчин по знаку Зодиака

Некоторые представители зодиакального круга ставят любовь и семью превыше всего, другие же легкомысленно относятся к семейным ценностям. Астрологи составили рейтинг самых лучших семьянинов по знаку Зодиака, передает SlovoFraza.

1 место — Весы

Весы строят свою личную жизнь так успешно, что все остальные могли бы у них поучиться. Если вам выпал шанс повстречать мужчину этого знака, вы можете забыть о том, что такое скандалы и недопонимание. Весы очень чувственный, внимательный и нежный знак. Такой мужчина найдет нужные слова, поддержит, успокоит и превратит даже самый ужасный день в настоящий праздник. Верность, нежность, бесконфликтность — вот 3 главных качества, на которые может рассчитывать его спутница. По мнению астрологов, Весы — самые лучшие семьянины. Поэтому если вы хотите создать крепкую семью, выбирайте себе в мужья такого мужчину, передает Униан.

2 место — Рак

Семья для Рака — смысл жизни и центр Вселенной. Такой мужчина умеет поддерживать гармонию в браке, любит детей, обожает жену. Любовь вдохновляет Рака на новые подвиги и победы. Один недостаток — гиперопека, под которой оказываются все члены семьи. Этот мужчина проявляет ее не только по отношению к детям, от нее страдает вся семья. У Рака иногда сложные отношения с близкими, потому что он слишком волнуется за всех и каждого в отдельности. И если в целом спутница Рака снисходительно и терпеливо терпит его суету, то в частности на этой почве возникают разногласия.





3 место — Телец

Телец и одиночество — вещи несовместимые. Редко можно найти Тельца, который не хочет создать семью. Для него семья — это крепость, жена — радость, дети — счастье. Поэтому как только он покидает родительский дом, тут же стремится завести семью. Он из всех сил старается, чтобы в доме царили мир и гармония, диктуя домочадцам собственные правила. Телец — это супруг, который готов на все ради своей семьи, главное — чтобы его беспрекословно слушались. И выйти из его подчинения еще не удавалось никому.





4 место — Дева

Мужчина-Дева — хороший семьянин, но отстает от других в нашем перечне, потому что любит воспитывать окружающих. Если вы согласны с утверждением, что любовь меняет людей, то можете попробовать создать с ним крепкую и счастливую семью. У мужчины-Девы есть масса достоинств: он очень умный, амбициозный, решительный и чуткий партнер. Такой мужчина наполнит любой дом уютом и взаимопониманием, став для женщины прекрасным мужем, а для детей — самым лучшим отцом.

5 место — Козерог

На пятом месте уютно расположился мужчина-Козерог. Однако чтобы построить с ним крепкую семью, нужно уяснить одно важное правило: хозяином в доме может быть только Козерог. Как он сказал, так и будет. В остальном он безоговорочно любит своих близких и готов ради них на многое. Козерог очень серьезно относится к семье, берет всю ответственность на себя и придерживается классической иерархии, где муж — кормилец, опора и каменная стена. Ранее астролог Влад Росс назвал трудоголиков среди знаков Зодиака. Это - Девы, Козероги, Овны, Близнецы, Скорпионы и Стрельцы.



