В Молдове ребенок умер от бешенства

Минувшей ночью мальчик умер от бешенства. Информацию подтвердили сотрудники муниципальной детской инфекционной больницы.

Напомним, ребенка в конце июня укусила бродячая собака, но родители не придали этому значения. В детскую инфекционную больницу мальчика доставили 12 июля, когда его состояние резко ухудшилось.

"Ребенка сразу положили в отделение реанимации. Его состояние уже тогда было крайне тяжелым.

Вирус бешенства попадает в организм со слюной больного животного. Он поражает нервную систему. Если не принять меры вовремя, болезнь приводит к летальному исходу.

Последний случай бешенства в Молдове зарегистрировали в 2016 году.



