Георгий Петик, приговоренный за изнасилование, сбежал из зала суда Апелляционной палаты

Бывший полицейский Георгий Петик, приговоренный за изнасилование, сбежал из зала суда. Инцидент произошел накануне во время слушаний в Апелляционной палате Кишинева, после того как судьи отклонили ходатайство адвокатов, настаивающих на его освобождении.

По словам судей, бывшему полицейскому удалось бежать благодаря сторонникам, которые ворвались в зал заседаний. Среди них были и несколько депутатов ACUM, в том числе Инга Григориу и Кирилл Моцпан. В толпе была замечена и Доминика Маноле, которая баллотировалась по спискам блока. Ранее она тоже проходила по угловому делу. Однако ее оправдали после прихода к власти альянса Санду-Додона.

- Надеюсь, завтра вы заберете меня домой.

Проведя некоторе время со своими сторонниками, Петик вернулся в зал заседаний, где продолжал требовать, чтоб его отпустили.

- Анжела, я не вернусь в тюрьму, перепрыгну забор и не вернусь в тюрьму!

Через некоторое время адвокату удалось успокоить своего клиента.

Очередное судебное заседание по делу бывшего полицейского пройдет сегодня. Прокуроры заявили, что рассмотрят на нем и вчерашний инцидент.

Напомним, Георгия Петика арестовали осенью прошлого года. В изнасиловании его обвинила 31-летняя жительница Оргеева. Оргеевский суд приговорил его к трем с половиной годам заключения.

Будучи в тюрьме, Георгий Петик был включен в список кандидатов ПДС-ППДП на выборах 24 февраля.