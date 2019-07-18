Бывший полицейский Георгий Петик, приговоренный за изнасилование, сбежал из зала суда. Инцидент произошел накануне во время слушаний в Апелляционной палате Кишинева, после того как судьи отклонили ходатайство адвокатов, настаивающих на его освобождении.
По словам судей, бывшему полицейскому удалось бежать благодаря сторонникам, которые ворвались в зал заседаний. Среди них были и несколько депутатов ACUM, в том числе Инга Григориу и Кирилл Моцпан. В толпе была замечена и Доминика Маноле, которая баллотировалась по спискам блока. Ранее она тоже проходила по угловому делу. Однако ее оправдали после прихода к власти альянса Санду-Додона.
- Надеюсь, завтра вы заберете меня домой.
Проведя некоторе время со своими сторонниками, Петик вернулся в зал заседаний, где продолжал требовать, чтоб его отпустили.
- Анжела, я не вернусь в тюрьму, перепрыгну забор и не вернусь в тюрьму!
Через некоторое время адвокату удалось успокоить своего клиента.
Очередное судебное заседание по делу бывшего полицейского пройдет сегодня. Прокуроры заявили, что рассмотрят на нем и вчерашний инцидент.
Напомним, Георгия Петика арестовали осенью прошлого года. В изнасиловании его обвинила 31-летняя жительница Оргеева. Оргеевский суд приговорил его к трем с половиной годам заключения.
Будучи в тюрьме, Георгий Петик был включен в список кандидатов ПДС-ППДП на выборах 24 февраля.
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ТЕЛЕЦ
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БЛИЗНЕЦЫ
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ВЕСЫ
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