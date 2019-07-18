Альянс ПСРМ-ACUM не спешит выполнять данные во время предвыборной кампании обещания.
Правящее большинство до сих пор не отменило Закон о выпуске, обращении и выкупе государственных облигаций, согласно которому деньги Нацбанка, выделенные BEM, Băncа Sociale и Unibank в качестве кредита, превратились в госдолг. Хотя ранее представители альянса неоднократно заявляли, что сделают это, как только придут к власти. Об этом говорил и президент Игорь Додон.
"Я обещаю, прежде всего аннулировать закон, принятый на основании решения, за которое проголосовала и госпожа Санду."
Спустя три года Игорь Додон заявляет,
что не может отменить этот закон и винит в этом коллег по коалиции, которые выступают против.
Подтверждают слова президента и депутаты-социалисты.
"Я не знаю, когда будет аннулирован этот закон. Задайте этот вопрос премьеру. К сожалению, этот закон сейчас поддерживают и НБМ,и МВФ. Они ссылаются на то, что пока нет денег на покрытие миллиарда."
Депутаты ПДС и ППДП признают, что не спешат выполнять предвыборные обещания.
"Не могу сказать, когда это случится, скоро или нет. Мы не в том положении, чтобы устанавливать сроки.
Может это случится немного позже. Не могу сказать, что затягивается, немного откладывается."
"Не знаю. Если обещали, значит выполним."
Напомним, Национальный банк выделил Banca de Economii, Унибанку и Banca Socială срочный кредит в 13 миллиардов леев. Позже эти финучреждения были ликвидированы. По данным Прокуратуры по борьбе с коррупцией, до 15 июня этого года из похищенных из трех проблемных банков средств возместили два миллиарда 300 миллионов леев.
Комментарии
- Нацбанк Молдовы не подтверждает и не опровергает подлинность Kroll-2, опубликованных Ренато Усатым
- Независимый депутат Виорел Мельник отказался от своего мандата
- Президент недоволен работой ряда министерств в правительстве Майи Санду
- Александр Слусарь: Влад Филат в 2013 году заблокировал решение по спасению Băncа de Economii
- Претор Рышкановки отправлен в отставку
- Додон назначит и.о. генпрокура по предложению ВСП
- Игорь Додон:"Молдовагаз" должен возглавить Вадим Чебан
- Парламент назначил трех новых членов ЦИК
- Ангела Меркель и премьер-министр Молдовы Майя Санду сидя прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине
- Президент Молдовы Игорь Додон собирается в Москву
- Апелляционная палата: Инцидент с Георгием Петиком - давление на всех судей страны
- В Индии почти шесть миллионов человек оказались в зоне стихийного бедствия
- Мужчину, который укусил полицейского, приговорили к 4,2 годам тюрьмы
- Instagram массово отключает счетчик лайков
- Туриста парализовало после посещения аквапарка
- Тариф на электроэнергию повысят в начале августа
- Названы симптомы, при которых следует немедленно обратиться к врачу
- Президент недоволен работой ряда министерств в правительстве Майи Санду
- Граждане Молдовы погибли в страшном ДТП в Одесской области
- Мальчику из столичного пригорода поставили диагноз "бешенство" после укуса собаки
- В Молдове с 1 января 2020 года вырастут налоги
- Астролог назвала пять знаков Зодиака, которым повезет в июле
- Почти в 40% жилых домов в Молдове обнаружена повышенная концентрация радиоактивного природного газа радона
- Астролог назвал самые умные знаки Зодиака
- В Израиле объявлен приговор гражданке Украины, убившей годовалую дочь молдавских мигрантов
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня возможны перемены. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня возможны перемены. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Неудачный день для секса. Вечером ждите приятных гостей.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня возможны перемены. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с начальником.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Смело назначайте свидания.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня возможны перемены. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. В голову придут плодотворные идеи.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
|Banca Nationala a Moldovei