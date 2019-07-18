ПСРМ-ACUM не спешит выполнять данные во время предвыборной кампании обещания

Альянс ПСРМ-ACUM не спешит выполнять данные во время предвыборной кампании обещания.

Правящее большинство до сих пор не отменило Закон о выпуске, обращении и выкупе государственных облигаций, согласно которому деньги Нацбанка, выделенные BEM, Băncа Sociale и Unibank в качестве кредита, превратились в госдолг. Хотя ранее представители альянса неоднократно заявляли, что сделают это, как только придут к власти. Об этом говорил и президент Игорь Додон.

"Я обещаю, прежде всего аннулировать закон, принятый на основании решения, за которое проголосовала и госпожа Санду."

Спустя три года Игорь Додон заявляет,

что не может отменить этот закон и винит в этом коллег по коалиции, которые выступают против.

Подтверждают слова президента и депутаты-социалисты.

"Я не знаю, когда будет аннулирован этот закон. Задайте этот вопрос премьеру. К сожалению, этот закон сейчас поддерживают и НБМ,и МВФ. Они ссылаются на то, что пока нет денег на покрытие миллиарда."

Депутаты ПДС и ППДП признают, что не спешат выполнять предвыборные обещания.

"Не могу сказать, когда это случится, скоро или нет. Мы не в том положении, чтобы устанавливать сроки.

Может это случится немного позже. Не могу сказать, что затягивается, немного откладывается."

"Не знаю. Если обещали, значит выполним."

Напомним, Национальный банк выделил Banca de Economii, Унибанку и Banca Socială срочный кредит в 13 миллиардов леев. Позже эти финучреждения были ликвидированы. По данным Прокуратуры по борьбе с коррупцией, до 15 июня этого года из похищенных из трех проблемных банков средств возместили два миллиарда 300 миллионов леев.