Сретенский храм организует летний детско-юношеский лагерь

Летний лагерь в церкви. Сретенский храм в столице организовал пятидневный лагерь для детей до 12 лет. Его посещают 120 подростков. Они ходят на экскурсии, занимаются в различных кружках и молятся.

В лагере детям запрещено пользоваться гаджетами. Однако они говорят, что им не сложно соблюдать это правило.

"У меня нет никаких претензий, потому что дома скучно, а тут мы развлекаемся. Что касается гаджетов, то святой отец доказал нам, что они не являются смыслом жизни."

"Я пришла сюда, потому что мне нравится заводить новые знакомства и заниматься творчеством. Здесь очень интересно."

"В этом лагере действительно очень интересно, много мероприятий, никто друг на друга не обижается. Очень весело."

Присматривают за детьми студенты-волонтеры. Они отмечают, что это полезный опыт в общении с подростками.

"Конечно, уже привязалась к ним. Все дети очень хорошие, энергичные. Главное, верно разделить их по возрастным категориям. Тогда их легче координировать", - сказала волонтер Моника Пырлич.

Лагерь в Сретенской церкви организуют пятый год подряд по просьбе прихожан.

"Они просили организовать особый лагерь, потому что лагерей много, но они хотят видеть детей в более православной среде. Познакомившись в церкви, подростки заводят дружбу и в дальнейшем общаются", - сказал настоятель Сретенской церкви Октавиан Мощин.

Все расходы на лагерь покрывает церковь. Родители, при желании, могут сделать пожертвование в сто леев.