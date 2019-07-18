В продаже появились редкие для нашей страны ягоды йошта-гибрид крыжовника и черной смородины

В продаже появились редкие для нашей страны ягоды йошта - это гибрид крыжовника и черной смородины. Пока их выращиванием занимаются лишь четыре агрария.

"Они крупнее, чем смородина. В период созревания больше похожи на крыжовник. А затем они становятся черными, как смородина."

Супруги Плешка из Чимишлии засадили необычной ягодой два гектара земли. Они закупили в Румынии пять тысяч саженцев йошты.

"Мы продвигаем то, что полезно для детей. Учитывая скрещивание, в этих ягодах в семь раз больше витамина С, чем в смородине или крыжовнике."

Сбор урожая начинается в середине лета. В нем участвует вся семья.

"Нужно собирать ягоды с хвостиком, чтобы выглядели красивее и не теряли сок."

"Этот сорт ягод достаточно легко собирать, на наполнение одной упаковки уходит 15-20 минут. Одновременно мы и пробуем ягоды."

По словам председателя Ассоциации производителей ягод, растение легко адаптируется к нашему климату.

"Растение хорошо переносит тепло, в отличие от смородины, которая хорошо переносит морозы, но не устойчива в жару."

Покупатели отмечают необычный вкус ягоды.

"Что-то новое и необычное, кисло-сладкий вкус. Мы едим всей семьей, все лето, они нам нравятся."

"Едим летом свежие и зимой замороженные. Вкус у них остается неизменным."

Килограмм ягод йошты стоит до 50 леев.