В Японии подожгли студию аниме, 40 пострадавших

На месте задержали мужчину с канистрой горючего. 10 пострадавших в пожаре находятся в тяжелом состоянии.

По меньшей мере 38 человек пострадали в результате пожара, возникшего на студии по производству аниме в городе Киото. Об этом в четверг сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает Корреспондент.

Возгорание произошло около 10:30 утра по местному времени (4:30 по молдавскому). Предположительно, имел место поджог.

На месте происшествия полиция задержала мужчину с канистрой, в которой было горючее вещество.

Судя по кадрам телеканала, трехэтажное здание, где находится офис компании Kyoto Animation, сильно обгорело. Тушение огня все еще продолжается. По сведениям очевидцев, пожару предшествовал звук, похожий на хлопок. Больше всего пострадали второй и третий этаж студии.