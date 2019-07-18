Туриста парализовало после посещения аквапарка

Британец неудачно спустился по одной из горок и сломал себе шею. Он больше никогда не сможет ходить.

Турист из Британии посетил аквапарк в испанском городе Бенидорм и остался парализованным. Об этом сообщает Daily Mail.

Британский турист 23-летний Дэвид Бриффот отправился на отдых в Испанию со своей девушкой Бристоу. В городе Бенидорм они посетили аквапарк, передает Корреспондент.

Пара решила вместе съехать головой вперед с параллельных водных горок на матрасе. Бристоу удачно прокатилась, а парень наклонил голову вперед при входе в воду и потерял сознание. Когда он пришел в себя, то сообщил, что не чувствует ног.

Оказалась, что парень сломал шею, врачи говорят, что он больше не сможет ходить.

Семья пострадавшего начала сбор денег на лечение, они надеются привлечь 75 тысяч фунтов.