Instagram массово отключает счетчик лайков

Эксперимент уже распространился на несколько стран. Счетчики лайков отключаются только для сторонних пользователей.

Социальная сеть Instagram начала массово отключать счетчики лайков у своих пользователей. Эксперимент распространился на несколько стран, с числе которых Италия, Бразилия, Австралия и другие. Об этом пишет 10 Daily.

При этом разработчики соцсети не будут с концами убирать счетчики лайков, но сделают их видимыми исключительно для авторов постов, передает Корреспондент.

В то же время другие, сторонние пользователи, не смогут увидеть, сколько лайков было оставлено под постом. Вся информация и статистика будет доступна автору.

Это решение, по мнению представителей компании, позволит авторам сосредоточиться на качестве публикуемого контента, а не на сравнение себя с другими.