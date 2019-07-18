Мужчину, который укусил полицейского, приговорили к 4,2 годам тюрьмы

Мужчину, который укусил полицейского за палец и отказался пройти тест на алкоголь, приговорили к 4,2 годам тюрьмы.

Напомним, инцидент произошел 16 марта 2019 года на трассе R-3, при въезде в село Бозиены.

Сотрудники полиции, заметив хаотично передвигающийся автомобиль, остановили его, а водитель отказался подчиниться требованиям правоохранителей. 25-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, укусил одного из патрульных за палец и долго не отпускал.

Так же отмечается, что обвиняемый совершил правонарушения в то время, когда находился на испытательном сроке, так как ранее он был приговорен к 3 годам лишения свободы условно за нанесение вреда здоровью человека.