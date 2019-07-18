Апелляционная палата: Инцидент с Георгием Петиком - давление на всех судей страны

Апелляционная палата Кишинева расценивает произошедший во время слушаний по делу Георгия Петика инцидент, как прямое давление на всех судей страны. Об этом говорится в обращении учреждения, направленном руководству страны, Высшему совету магистратуры и дипломатическим миссиям, аккредитованным в Кишиневе.

В нем также отмечается, что Генеральный инспекторат полиции, либо намеренно, либо случайно, не обеспечил должным образом порядок и безопасность во время проведения такого громкого процесса.

В ответ на просьбу наших журналистов прокомментировать заявление Апелляционной палаты, исполняющий обязанности главы ГИП Георгий Балан попросил его не беспокоить.