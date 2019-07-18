Поправки в Закон о табаке и табачной продукции. Депутаты предлагают ввести запрет на использование в общественных местах систем нагревания табака.
Документ обсудили на заседании парламентской Комиссии по социальной защите, здоровью и семье. По словам авторов проекта, нагретый табак оказывает такое же негативное воздействие на здоровье, как и сожженный.
"Выделяемые этими табачными изделиями выбросы, содержат те же вредные вещества, что и сигаретный дым, включая летучие органические соединения, которые сопоставимы с сигаретным дымом. Мы имеем в виду тяжелые металлы,такие как окись углерода, гудрона и другие вещества", - сказал депутат Раду Мариан.
Поскольку сейчас нет четкого предписания в отношении систем нагревания табака, в некоторых заведениях они не запрещены.
"Эти заведения посещают семьи, подростки и беременные женщины. И если они проводят там пару часов, то официанты и бармены работают в этих условиях весь день. И все это время они вдыхают никотин и гудрон", - сказал гражданский активист Родион Гаврилой.
Авторы законопроекта предлагают повысить акцизы на системы нагревания табака, которые сейчас в 11 раз ниже, чем на обычные сигареты. Кроме того, они намерены запретить их рекламу.
Между тем, некоторые участники заседания отнеслись к инициативе скептически.
"Вы поспешили принять самый строгий закон против табака, но он не сильно повлиял на курильщиков. Теперь вы хотите применить тот же подход к новым устройствам, и снова без четких конкретных мер и правил, и, что более важно, функциональных", - сказала председатель Ассоциации рестораторов Анета Засавицки.
Соответствующие поправки предлагают ввести с января следующего года.
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