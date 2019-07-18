Смертельный вирус достиг международного масштаба

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном плане".

Такое решение принял в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по рекомендации комитета по чрезвычайным ситуациям, говорится на сайте организации.

"Комитет рекомендовал мне объявить вспышку Эболы ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность. Я согласился с этим советом", - отметил глава ВОЗ на пресс-конференции, передает Униан.

В организации подчеркнули, что эпидемия впервые начала распространяться в большом населенном пункте – город Гома населяют два миллиона человек, он находится на границе с Руандой.

Ранее сообщалось, что в Демократической республике Конго подтвердили первый случай заболевания Эболой в восточном городе Гома.