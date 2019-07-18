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Раскрыто убийство участницы Битвы экстрасенсов
// фото: открытые источники
13:13, 18 Jul 2019
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Женщину убили еще три года назад и с тех пор велось следствие. Ее убийцей, по данным прокуратуры, оказался таксист.

В Киевской области раскрыто убийство участницы телепрограммы Битва экстрасенсов, которое произошло три года назад. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
Правоохранителями Киево-Святошинского отдела полиции и работников Киево-Святошинской местной прокуратуры 17 июля в Киеве был задержан мужчина, подозреваемый в указанном убийстве.

"В настоящее время установлено, что он, подрабатывая таксистом, ночью 21 сентября 2016 подвозил потерпевшую. На почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес ей более 10 колотых ран в область шеи, груди и живота и оставил тело в зарослях и уехал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято огнестрельное оружие и возможное орудие совершения преступления.

Задержанному уже сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по статьям об убийстве и о незаконном обращении с оружием и боеприпасами, передает Корреспондент.

Также подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершение указанных преступлений, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, что в октябре 2016 года в зарослях вблизи очистных сооружений между населенными пунктами Боярка и Белогородка Киево-Святошинского района было найдено тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Как было установлено в ходе досудебного расследования, потерпевшей оказалась одна из участниц телепрограммы Битва экстрасенсов, у которой остались сиротами трое детей.

Тогда правоохранительными органами было начато досудебное расследование по факту умышленного убийства. С тех пор продолжались следственные действия.




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