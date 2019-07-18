Инициативу блока ACUM дать возможность диаспоре голосовать в течении двух дней, подвергли критике

Инициативу блока "ACUM" дать возможность диаспоре голосовать в течении двух дней, подвергли критике. Вопрос подняли во время публичных консультаций по изменению Избирательного кодекса.

"Есть предложение дать гражданам возможность выбора, в субботу голосовать или в воскресенье. Надо учитывать, что у некоторых из них только один выходной", - сказал депутат ПДС Сергей Литвиненко.

Представитель Ассоциации демократии и участия ADEPT Полина Панаите считает, что эта инициатива недостаточно аргументирована.

"Почему для голосования за границей нужно два дня, а не три? Действительно ли это проблема? Почему мы решили, что это проблема? По многим поправкам возникают такие вопросы, почему возникла такая необходимость, кроме того, являются ли эти поправки эффективны и рациональны, с точки зрения финансов и законодательства", - сказала представитель ADEPT Полина Панаите.

Эксперты также считают, что подобное изменение сделает избирательный процесс несправедливым.

"Мы считаем, что решение проводить выборы два дня должно касаться всех граждан Молдовы вне зависимости от их места проживания. Мы не можем проводить два дня выборы в диаспоре, и только один в стране", - сказал представитель Promo-Lex Павел Постикэ.

"Или проводим выборы два дня для всех граждан, и тогда возникают вышеупомянутые проблемы, плюс расходы и перерасходы. Пусть будут проходить один день, но надо увеличить число избирательных участков", - сказал представитель Lex Scripta Михай Горж.

Инициатива не понравилась и социалистам. Они озаботились сохранностью бюллетеней.

"Что делать с бюллетенями, в том числе использованными? Эти избирательные участки не находятся в посольствах, они в разных городах, муниципиях, и тут возникает вопрос не только безопасности, но и возможности фальсификации", - отметил депутат ПСРМ Владимир Цуркан.

"Кроме того, представьте, что на избирательном участке за границей пять тысяч бюллетеней, и все были использованы в течение одного дня. А на второй день откроют избирательный участок и будут всем говорить: Добро пожаловать, но у нас нет бюллетеней, так получается?", - сказал депутат ПСРМ Василий Боля.

Согласно проекту поправок в Избирательный кодекс, диаспора сможет голосовать на основании истекших удостоверений личности, а смешанная избирательная система аннулируется. Проект принят парламентом в первом чтении.