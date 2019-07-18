В Сеть попало видео с испытаниями дрона-огнемета

В ролике показано, как беспилотник подлетает к объекту и выпускает в него огненную струю.

В Сети появилось видео, сделанное во время тестирования беспилотного огнемета TF-19 Wasp. Видео было опубликовано на YouTube-канале Throwflame.

В ролике показано, как устройство подлетает к объекту, после чего выпускает в него огненную струю, передает Корреспондент.

В работе дрона TF-19 Wasp, согласно данным портала Task & Purpose, применена система плазменного зажигания. Аппарат может извергать пламя на протяжении 100 секунд, при этом расходуя порядка 3,7 литров топлива.

Издание также уточнило, что разработан аппарат был для сельскохозяйственных нужд.