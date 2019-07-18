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Программа "Хорошие дороги для Молдовы" приостановлена
// фото: открытые источники
13:29, 18 Jul 2019
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Программа "Хорошие дороги для Молдовы" приостановлена. По словам Госадминистрации дорог, с начала года не отремонтировали еще ни одну улицу.

В прошлом году в рамках первого этапа программы в селе Збероая Ниспоренского района восстановили дорогу, ведущую к церкви и центру семейных врачей. В этом году местные власти планировали отремонтировать улицу, ведущую к школе.

"Для нас это очень важно. Прежде всего потому, что этой дорогой пользуются 60% школьников. Ну и во-вторых, на этой улице газифицировано более 80% домов. Видите, она вся изрыта", - сказал мэр села Збероая Дину Гуцуй.

Местные жители уже не надеются на то, что дороги восстановят.

"Мы ждем, но больше не надеемся. Не знаю, почему так происходит."

"Если они не могут решить, значит, зря пришли к власти."

Такая же ситуация и в Ниспоренах. Там в прошлом году отремонтировали три километра дорог. В этом году планировали восстановить улицы, ведущие к больнице и центру семейных врачей.

"Все стоит на месте. Это уже месть не какой-то партии или политическому оппоненту, это месть всему народу", - сказал мэр города Ниспорены Григорий Робу.

"Эта программа идет на пользу всему населению страны. Когда зимой убираем снег, возникают проблемы с незаасфальтированными участками дороги."

Всего в прошлом году в Ниспоренском районе отремонтировали 26 километров дороги. В этом году должны были реабилитировать еще 30.

"Уже провели тендер, выбрали подрядчика. Для нас важно делать дороги. Люди ждут этого, но пока все неопределенно. Насколько я понял, окончательное решение примут в ближайшие дни", - сказал председатель Ниспоренского района Геннадий Вердеш.

Глава Госадминистрации дорог Георгий Курмей заявил нашему телеканалу, что его учреждение выполняет указания Министерства экономики и инфраструктуры. Он также отметил, что пока завершаются работы, начатые в рамках первого этапа проекта.

На прошлой неделе наши журналисты хотели взять интервью у нового министра экономики Вадима Брынзана. Однако его советники заявили, что это можно будет сделать лишь на следующей неделе.

В минувшую пятницу фракция ДПМ потребовала, чтобы Вадим Брынзан отчитался в парламенте по поводу второго этапа программы "Хорошие дороги для Молдовы".

Напомним, проект запустили в прошлом году по инициативе бывшего лидера демократов Влада Плахотнюка. В рамках первого этапа отремонтировали 1600 километров дорог, а инвестиции превысили миллиард 600 миллионов леев.




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