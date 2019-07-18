Два млн деревьев за 20 лет: бразильский фотограф вместе с единомышленниками восстановил уничтоженный лес в Амазонии

Бразильский фотограф Себастьян Сальгадо возрождает природу Амазонии. Вместе с женой и другими неравнодушными он за 20 лет высадил в Бразилии 2 млн деревьев.

В 90-х Себастьян вернулся в Бразилию из Африки, где он долго работал. Мужчина не узнал родные места – там, где были леса, земля стала больной и пустынной, передает Униан.

Тогда он вместе с женой Лелией решил высадить на мертвой территории новый лес. Вскоре после этого в местность снова вернулись насекомые, птицы и рыбы.

За неполных 20 лет этот регион Бразилии изменился до неузнаваемости. И там, где была мертвая тишина, теперь снова раздаются звуки природы.

Благодаря Себастьяну и его единомышленникам целая экосистема была восстановлена практически с нуля.

По данным ООН, с 1990 года с лица Земли навсегда исчезли 129 млн га леса. Исправить эту страшную статистику может каждый – посадив дерево на месте срубленного.