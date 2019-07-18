Выбирают грудное вскармливание. За последние семь лет число новорожденных, выращенных на грудном молоке, удвоилось. Таковы данные Министерства здравоохранения.
В то же время, некоторые специалисты отмечают, что этот показатель не полностью отражает реальную картину, и многие матери прекращают кормить младенцев грудью сразу после выписки из роддома.
У жительницы столицы Александрины трое детей. Первого она кормила грудью лишь до трех месяцев. Женщина говорит, что из-за стресса у нее почти не было молока.
"После неудачного опыта с первым, второго ребенка я кормила грудью почти до двух лет. Третью дочку думаю кормить как можно дольше, сколько потребуется."
Как отмечают врачи, в основном женщины кормят детей грудью пока им не исполнится полгода.
"В 2012 году лишь 36% женщин кормили детей до шести месяцев. Показатель прошлого года намного выше. Почти 93% женщин кормят детей до трех месяцев, 83% - до полугода и 75% матерей - до года", - сказала неонатолог Дорина Ротару.
Врачи призывают женщин не отказываться от грудного вскармливания. Они уверены, что оно способствуют укреплению детского иммунитета и предупреждению у малышей различных болезней.
"Кормление грудью полезно и для мам. Этот процесс снижает риск возникновение рака мочевого пузыря, молочной железы и рака шейки матки. Кроме того, эти женщины с меньшей вероятностью заболеют остеопорозом и сахарным диабетом", - сказала Дорина Ротару.
В то же время, эксперты говорят, что многие женщины переводят детей на искусственную смесь, поскольку не обладают полной информацией о том, как правильно кормить малыша грудью.
"Когда есть правильное прикладывание, будет достаточно молока. Естественно важно кормление по требованию. Потому что как только там что-то ограничивается, начинаются проблемы. И понимание того, что грудь для ребенка - гораздо больше чем еда. И она ему нужна иногда и чтобы поиграться, и чтобы успокоиться", - сказала эксперт ВОЗ Ольга Гутюм.
Комментарии
- В Бельцах участились нападения бездомных собак на людей
- Программа "Хорошие дороги для Молдовы" приостановлена
- В Молдове хотят ввести запрет на использование в общественных местах систем нагревания табака
- Апелляционная палата: Инцидент с Георгием Петиком - давление на всех судей страны
- Мужчину, который укусил полицейского, приговорили к 4,2 годам тюрьмы
- В продаже появились редкие для нашей страны ягоды йошта-гибрид крыжовника и черной смородины
- Сретенский храм организует летний детско-юношеский лагерь
- Георгий Петик, приговоренный за изнасилование, сбежал из зала суда Апелляционной палаты
- В Молдове ребенок умер от бешенства
- Apă-Canal предупредил об отключении воды в пятницу
- В Турции нелегальные мигранты попали в ДТП: 15 жертв
- Навигационная система Galileo возобновила работу
- В Бельцах участились нападения бездомных собак на людей
- Time назвал самых влиятельных людей интернета
- Хоккеист выполнил челлендж, открыв бутылку шайбой
- Тариф на электроэнергию повысят в начале августа
- В Молдове ребенок умер от бешенства
- На станциях техосмотра закончились наклейки на 2020 год
- Независимый депутат Виорел Мельник отказался от своего мандата
- Швейцарская деревня устроила распродажу домов
- В Молдове с 1 января 2020 года вырастут налоги
- Почти в 40% жилых домов в Молдове обнаружена повышенная концентрация радиоактивного природного газа радона
- В Израиле объявлен приговор гражданке Украины, убившей годовалую дочь молдавских мигрантов
- Астролог назвал самые умные знаки Зодиака
- Шокирующие детали убийства молодой женщины в Кишиневе
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня возможны перемены. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня возможны перемены. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Неудачный день для секса. Вечером ждите приятных гостей.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня возможны перемены. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с начальником.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Смело назначайте свидания.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня возможны перемены. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. В голову придут плодотворные идеи.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
|Banca Nationala a Moldovei