Удвоилось количество детей, выращенных на грудном молоке

Выбирают грудное вскармливание. За последние семь лет число новорожденных, выращенных на грудном молоке, удвоилось. Таковы данные Министерства здравоохранения.

В то же время, некоторые специалисты отмечают, что этот показатель не полностью отражает реальную картину, и многие матери прекращают кормить младенцев грудью сразу после выписки из роддома.

У жительницы столицы Александрины трое детей. Первого она кормила грудью лишь до трех месяцев. Женщина говорит, что из-за стресса у нее почти не было молока.

"После неудачного опыта с первым, второго ребенка я кормила грудью почти до двух лет. Третью дочку думаю кормить как можно дольше, сколько потребуется."

Как отмечают врачи, в основном женщины кормят детей грудью пока им не исполнится полгода.

"В 2012 году лишь 36% женщин кормили детей до шести месяцев. Показатель прошлого года намного выше. Почти 93% женщин кормят детей до трех месяцев, 83% - до полугода и 75% матерей - до года", - сказала неонатолог Дорина Ротару.

Врачи призывают женщин не отказываться от грудного вскармливания. Они уверены, что оно способствуют укреплению детского иммунитета и предупреждению у малышей различных болезней.

"Кормление грудью полезно и для мам. Этот процесс снижает риск возникновение рака мочевого пузыря, молочной железы и рака шейки матки. Кроме того, эти женщины с меньшей вероятностью заболеют остеопорозом и сахарным диабетом", - сказала Дорина Ротару.

В то же время, эксперты говорят, что многие женщины переводят детей на искусственную смесь, поскольку не обладают полной информацией о том, как правильно кормить малыша грудью.

"Когда есть правильное прикладывание, будет достаточно молока. Естественно важно кормление по требованию. Потому что как только там что-то ограничивается, начинаются проблемы. И понимание того, что грудь для ребенка - гораздо больше чем еда. И она ему нужна иногда и чтобы поиграться, и чтобы успокоиться", - сказала эксперт ВОЗ Ольга Гутюм.