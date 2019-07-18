Кумовство в судебной системе - обычная практика для Молдовы. С годами эта область превратилась в настоящую паутину родственных связей. Как пишет портал deschide.md, у исполняющего обязанности председателя Высшего совета магистратуры Дорела Мустяцэ есть родственники во многих судебных инстанциях.
Мустяцэ является посаженным отцом судьи Кишиневского суда Дениса Гузуна. Согласно декларации о доходах, в прошлом году Гузун получил более ста тысяч леев в качестве процентов с банковских депозитов, и еще более 22 тысяч леев в виде пособия.
Судья Дорел Мустяцэ подтвердил родство с Денисом Гузуном.
"То, что он мой посаженный сын, а также судья, не мешает мне исполнять обязанности члена ВСМ. У нас много посаженных отцов и сыновей. Но когда рассматривался вопрос о его назначении в ВСМ, я воздержался от голосования", - сказал и.о. председателя ВСМ Дорел Мустяцэ.
Денис Гузун, в свою очередь, является посаженным отцом Михая Мургулеца, другого судьи Кишиневского суда. Именно по его настоянию нескольких его коллег отстранили от выполнения обязанностей. Он заявил, что они якобы очернили его имидж судьи.
На этом родственные связи Дениса Гузуна не ограничиваются. Его отец - Ион Гузун работает в Высшей судебной палате, а мать, Мария Гузун, является судьей Апелляционной палаты Кишинева.
Deschide.md пишет, что супруги Гузун проживают в роскошном доме в Думбраве. Площадь участка - 11 соток.
В свою очередь, они приходятся посаженными родителями Алёне Мирон, которая тоже работает в одном из столичных судов. Она фигурирует в расследовании RISE Moldova. Журналисты пишут, что Мирон получила право купить квартиру со скидкой, хотя на тот момент уже владела тремя объектами недвижимости.
Посаженная дочь супругов Гузунов считает, что родственные отношения между судьями не представляют конфликт интересов.
"Если исходить из наших обычаев, то они просто духовные родители, и больше ничего. Если бы был конфликт интересов, тогда другое дело. Но мы все работаем в разных инстанциях, и никогда не пересекались", - сказал и.о. председателя Кишиневского суда Алена Мирон.
Судья Алена Мирон также является членом дисциплинарной коллегии при ВСМ, в которую входит и Дорел Мустяцэ.
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