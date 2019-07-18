Sony готовит смартфон с революционным 5K-экраном

Флагман будет представлен этой осенью. Главной его особенностью станет революционный дисплей.

Японская компания Sony работает над новым флагманским смартфоном Xperia 1R (J8220), который получит дисплей с разрешением 5K. Об этом пишет GSMArena.

Соотношение сторон экрана составит 21:9, как и у предшественника Xperia 1. При этом разрешение увеличится с 1664x3840 до 2160x5040 - то есть на 70 процентов. Плотность пикселей будет составлять 899ppi, передает Корреспондент.

Возможна также поддержка сетей 5G. Презентация новинки ожидается в грядущем сентябре на мероприятии IFA 2019 в Берлине.