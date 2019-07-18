Ученые засняли пиршество акул на глубине 450 м

Ролик опубликовало Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Видео, снятое специальным аппаратом на глубине 450 м, запечатлело, как стая маленьких акул поедает рыбу-меч, после чего в кадре появляется другая крупная рыба с колючей акулой (или морской собакой) в пасти.

Такие кадры, отмечают специалисты NOAA, — огромная редкость и большая удача, передает Моя Планета.

Кроме того, специалисты описали, как глубоководный групер ест акулу. По их словам, рыба использовала ров для укрытия, чтобы заманить в засаду жертву.

Они отметили, что она, скорее всего, не могла питаться рыбой-меч, поэтому воспользовалась большим скоплением других представителей вида, чтобы полакомиться.