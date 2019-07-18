Пользователей Android уязвимость не касается, поскольку девайсы на основе этой ОС осуществляют отправку данных другим образом, нежели гаджеты с Windows, iOS и macOS.
Американские специалисты выяснили, что изъян в протоколе Bluetooth позволяет отслеживать местоположение пользователей гаджетов с операционными системами Windows 10, iOS и macOS, передаёт ZDNet.
Исследователи из Бостонского университета Дэвид Старобински и Йоханнес Беккер представили результаты своих трудов на 19-м Международном симпозиуме по технологиям обеспечения конфиденциальности, который прошёл в Стокгольме, передает Lenta.
Согласно их докладу "Отслеживание анонимных устройств Bluetooth", уязвимость связана с тем, что многие устройства, поддерживающие Bluetooth-систему, используют случайные MAC-адреса, чтобы оповестить о своём присутствии. Это необходимо для предотвращения долгосрочного отслеживания.
Однако эксперты обнаружили, что рандомизацию МАС-адресов можно обойти. С помощью специально разработанного алгоритма эксперты смогли выявить постоянные идентификаторы устройств, собирая, накапливая и анализируя данные, получаемые при передаче устройства со случайных адресов.
Таким образом, уязвимость может быть использована хакерами для слежки за пользователями, несмотря на наличие встроенных защит таких операционных систем, как Windows 10, iOS и macOS. При этом изъян затрагивает iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, планшеты и ноутбуки Microsoft. А вот пользователей Android уязвимость не касается, потому что эта ОС осуществляет отправку данных другим образом.
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