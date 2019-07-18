Пластический хирург назвала недостатки состаривающего приложения FaceApp

В США это приложение и вовсе оценили как угрозу национальной безопасности, ведь фото могут быть использованы без согласия пользователя.

Популярное приложение FaceApp, позволяющее состарить лицо человека, неправдоподобно работает на женщинах в отличие от мужчин, передает lenta.

— Скорее это приложение достоверно для мужчин, потому что мужчины в основном стареют естественным путём, они мало что с собой делают. Что касается женщин, то они стареют абсолютно по-разному, — рассказала врач.

Доктор добавила, что существует несколько типов старения, включая мелкоморщинистый тип, при котором не меняется овал лица, а также гравитационный тип, когда появляется второй подбородок и лицо обвисает. Кроме того, программа не учитывает, что женщины могут пользоваться косметическими процедурами и услугами пластического хирурга.