БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.

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