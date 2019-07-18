Time назвал самых влиятельных людей интернета

В топ-25 попал даже автор поста с куриным яйцом в Instagram. Также в рейтинге королевские особы, президенты и звезды щоу-бизнеса.

Журнал Time опубликовал топ-25 самых влиятельных людей в Интернете. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Список не является рейтингом, а определяет людей с самым сильным влиянием в соцсетях и в новостном пространстве. В него вошли политики, члены королевских семей, музыканты, звезды шоу-бизнеса, блогеры и т.д.

В рейтинг попал автор паста с куриным яйцом, который стал хитом в Instagram, собирая миллионы лайков, передает Корреспондент.

Time внес в список британского принца Гарри и его жену Меган Маркл. Самыми влиятельными в мире музыки признаны рэпер Lil Nas X, корейская группа BTS, рэперша Cardi B и Ариана Гранде. Из актеров в топ-25 попали Джамила Джамил и Джада Пинкетт-Смит.

Политиков представили президент США Дональд Трамп и конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес.

Также в топ-25 оказался бывший американский военнослужащий Брайан Колфэдж, беженка из Саудовской Аравии Рахаф Мохаммед, американский активист Эди Баркана, журналисты Карлос Маза, Яшар Али, Бен Шапиро.

В список попало много блогеров, в частности Лайза Коши, Джеймс Чарльз, Эмма Чемберлен, ДжоДжо Сива, Эрман Гармендия, Чжан Даи и стример Бенджамин Лупо.