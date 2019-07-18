В топ-25 попал даже автор поста с куриным яйцом в Instagram. Также в рейтинге королевские особы, президенты и звезды щоу-бизнеса.
Журнал Time опубликовал топ-25 самых влиятельных людей в Интернете. Об этом сообщается на официальном сайте издания.
Список не является рейтингом, а определяет людей с самым сильным влиянием в соцсетях и в новостном пространстве. В него вошли политики, члены королевских семей, музыканты, звезды шоу-бизнеса, блогеры и т.д.
В рейтинг попал автор паста с куриным яйцом, который стал хитом в Instagram, собирая миллионы лайков, передает Корреспондент.
Time внес в список британского принца Гарри и его жену Меган Маркл. Самыми влиятельными в мире музыки признаны рэпер Lil Nas X, корейская группа BTS, рэперша Cardi B и Ариана Гранде. Из актеров в топ-25 попали Джамила Джамил и Джада Пинкетт-Смит.
Политиков представили президент США Дональд Трамп и конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес.
Также в топ-25 оказался бывший американский военнослужащий Брайан Колфэдж, беженка из Саудовской Аравии Рахаф Мохаммед, американский активист Эди Баркана, журналисты Карлос Маза, Яшар Али, Бен Шапиро.
В список попало много блогеров, в частности Лайза Коши, Джеймс Чарльз, Эмма Чемберлен, ДжоДжо Сива, Эрман Гармендия, Чжан Даи и стример Бенджамин Лупо.
Комментарии
- Бейонсе выпустила клип на саундтрек Короля Льва
- Премия "Эмми": сериал "Игра престолов" получил рекордные 32 номинации, "Чернобыль"- 19
- СМИ: Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
- Хайди Клум тайно вышла замуж
- Актер из Властелина колец впервые станет отцом
- Суд признал Хулио Иглесиаса отцом 43-летнего испанца
- Райан Рейнольдс снимется в самом дорогом фильме Netflix
- У футболиста Старриджа в Лос-Анджелесе украли ценные вещи и собаку
- Рэпер L`One подал в суд на Black Star и Тимати
- Месси могут на два года отстранить от выступлений за сборную Аргентины
- В Турции нелегальные мигранты попали в ДТП: 15 жертв
- Навигационная система Galileo возобновила работу
- В Бельцах участились нападения бездомных собак на людей
- Time назвал самых влиятельных людей интернета
- Хоккеист выполнил челлендж, открыв бутылку шайбой
- Тариф на электроэнергию повысят в начале августа
- В Молдове ребенок умер от бешенства
- На станциях техосмотра закончились наклейки на 2020 год
- Независимый депутат Виорел Мельник отказался от своего мандата
- Швейцарская деревня устроила распродажу домов
- В Молдове с 1 января 2020 года вырастут налоги
- Почти в 40% жилых домов в Молдове обнаружена повышенная концентрация радиоактивного природного газа радона
- В Израиле объявлен приговор гражданке Украины, убившей годовалую дочь молдавских мигрантов
- Астролог назвал самые умные знаки Зодиака
- Шокирующие детали убийства молодой женщины в Кишиневе
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня возможны перемены. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня возможны перемены. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Неудачный день для секса. Вечером ждите приятных гостей.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня возможны перемены. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с начальником.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Смело назначайте свидания.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня возможны перемены. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. В голову придут плодотворные идеи.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
|Banca Nationala a Moldovei