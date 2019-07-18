В Бельцах участились нападения бездомных собак на людей

В Бельцах проблема бродячих собак становится все острее. В день регистрируют от четырех до семи нападений на людей. Власти говорят, что средств для решения этого вопроса у них нет. Между тем, на бельцких улицах насчитывают свыше четырех с половиной тысяч собак.

Дарья Морару рассказала, что ее десятилетнего сына собака укусила две недели назад.

Многие жители города говорят, что боятся отпускать детей даже во двор.

"Сын пришел вчера днем сильно напуганный, весь в синяках. Он рассказал, что на него напали собаки, он с трудом убежал. Хорошо, что не покусали".

В мэрии говорят, что даже расширение собачьего приюта не улучшит ситуацию. Сейчас он вмещает 100 животных.

"Приют почти готов. Осталось замостить дорожки. Но из 4600 собак он вместит всего 400, это лишь 10%, капля в море".

Мэр Бельц не захотел комментировать ситуацию.