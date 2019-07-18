Навигационная система Galileo возобновила работу

Пользователи все еще могут испытывать нестабильность предоставления услуг в работе системы.

Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo в четверг, 18 июля, восстановила работу, сообщил центр услуг системы Galileo.



"Предоставление услуг восстановлено. Пользователи могут испытывать нестабильность предоставления услуг до следующего уведомления", - говорится в сообщении.



Спутниковая система Galileo прекратила передачу пользователям навигационных сигналов и сигналов точного времени 12 июля из-за проблем с наземной инфраструктурой. При этом спутники продолжают использоваться для ретрансляции сигналов системы поиска и спасения. Накануне система частично восстановила работу, передает Корреспондент.

По данным сайта insidegnss.com, проблема связана с комплексом точного времени системы Galileo, расположенным в Италии.

Galileo - одна из нескольких мировых глобальных навигационных спутниковых систем. Это совместный проект спутниковой системы навигации Евросоюза и Европейского космического агентства. Кроме стран ЕС в проекте участвуют Китай, Израиль, Южная Корея и Украина.

Кроме нее, глобальные навигационные услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou. В орбитальную группировку Galileo входят 26 спутников, из которых 22 рабочих.