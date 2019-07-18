В Турции нелегальные мигранты попали в ДТП: 15 жертв

Провинция Ван расположена на границе с Ираном, через который в Турцию идет поток нелегальных мигрантов из Афганистана.

На юго-востоке Турции перевернулся микроавтобус, перевозивий нелегальных мигрантов. Не менее 15 человек погибли и более 20 пострадали, сообщает Анадолу в четверг, 18 июля.

Отмечается, что авария произошла, когда водитель не справился с управлением, и сильно перегруженное транспортное средство съехало с дороги в провинции Ван.

По словам губернатора этого региона Мехмета Эмина Билмеза, среди погибших женщины и дети, передает Корреспондент.

При этом национальность мигрантов еще предстоит установить.

Провинция Ван расположена на границе с Ираном, через который в Турцию идет поток нелегальных мигрантов из Афганистана.