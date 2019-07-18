Провинция Ван расположена на границе с Ираном, через который в Турцию идет поток нелегальных мигрантов из Афганистана.
На юго-востоке Турции перевернулся микроавтобус, перевозивий нелегальных мигрантов. Не менее 15 человек погибли и более 20 пострадали, сообщает Анадолу в четверг, 18 июля.
Отмечается, что авария произошла, когда водитель не справился с управлением, и сильно перегруженное транспортное средство съехало с дороги в провинции Ван.
По словам губернатора этого региона Мехмета Эмина Билмеза, среди погибших женщины и дети, передает Корреспондент.
При этом национальность мигрантов еще предстоит установить.
Провинция Ван расположена на границе с Ираном, через который в Турцию идет поток нелегальных мигрантов из Афганистана.
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