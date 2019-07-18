Скандал в полицейской академии Румынии: пропало 80 докторских диссертаций

Скандал в полицейской академии Румынии. Из электронного архива вуза исчезло 80 докторских диссертаций. Пропажу обнаружили при проверке - до этого контрольная комиссия МВД заподозрила докторантов в плагиате.

А журналистское расследование информационного агентства Pressone выявило признаки плагиата в 74-х процентах научных работ, которые в академии защитили с 2011 по 16-й год.

В результате скандала ректор и проректор подали в отставку. Румынская пресса писала, что они угрожали автору журналисткого расследования, добиваясь, чтобы материал не публиковали. На время следствия оба находятся под судебным надзором.