Четко распланировать кругосветное путешествие у вас вряд ли получится, но подготовиться все-таки стоит. Поэтому берем на вооружение список полезных лайфхаков для путешествия и смело идем собирать чемоданы.
Подготовка к путешествию
Для того чтобы значительно сэкономить бронируйте билеты на самолет — заранее. А уже во время самого путешествия проверяйте наличие скидок на билеты в те страны, которые вы хотели бы посетить. Кстати, вы обязательно должны составить список и набросать примерный маршрут путешествия. Заранее у вас спланировать весь маршрут, вплоть до часа, все равно не получится, что-нибудь обязательно может пойти не так, передает Рамблер.
Поэтому смело берем карту и отмечаем на ней сначала континенты, а потом и страны, но старайтесь расположить свой маршрут исходя из сезонности и праздников. В праздники из-за большого наплыва туристов может запросто возникнуть проблема с недорогим жильем, да и на местные достопримечательности вы вряд ли сможете посмотреть спокойно. А от сезона будет зависеть то, насколько порадует вас погода в той или иной стране.
Экономим время, нервы и деньги
Оформление визы онлайн значительно сэкономит ваше время и нервы. В некоторых странах получить визу проще, чем в России, поэтому не бойтесь во время путешествия менять маршрут и подавать на оформление визы за границей. Для этого отсканируйте и сохраните в облаке все необходимые документы, так в случае необходимости они всегда будут у вас под рукой.
А вот на чем экономить точно не стоит, так это страховка. Самый лучший вариант — оформить страховку, которая распространяется на все страны, которые вы планируете посетить. Пусть это будет стоить дороже, чем вы предполагали, но если вы поедете совсем без страховки, то рискуете потратить куда больше, чем планировали на все путешествие.
Некоторые страны требуют поставить обязательные прививки, перед посещением страны, поэтому заранее позаботьтесь об этом и возьмите с собой сертификаты. Ну и конечно же не забудьте взять с собой аптечку, она может пригодиться в любой момент.
Как не остаться без денег
Риск остаться без денег в чужой стране очень велик, поэтому храните деньги в разных местах, так вы обезопасите себя в случае кражи. Для экономии на снятии наличных лучше завести несколько валютных карт и снимать деньги по мере надобности.
Ну а если вы все-таки попали в подобную ситуацию, то на этот случай заранее найдите удаленную работу. Так вы сможете не только путешествовать, но и зарабатывать в пути.
Отправляемся в путешествие
Обязательно скачайте оффлайн-карты, которые не требуют подключения к интернету. Они помогут вам ориентироваться в стране. Перед полетом положите некоторые вещи в ручную кладь, так вы сэкономите деньги на багаже. Чтобы не терять много времени на переезды — выбирайте ночные рейсы, так вы сможете выспаться и с утра начать исследовать новую местность.
Но есть места, до которых невозможно добраться на поезде или автобусе, поэтому иногда нужно будет забронировать машину, а еще лучше дом на колесах. Делать это нужно только в проверенных международных компаниях. Заранее скачайте приложения, которые покажут вам ближайшие заправки и парковки.
Экономим на проживании
Чтобы максимально сэкономить на проживании, нужно бронировать номера онлайн, так вы сможете спокойно приехать в страну, не переживая о жилье. По приезду попросите владельцев сначала осмотреть номер, а потом уже оплачивайте его.
Отели и квартиры для проживания нужно выбирать только в безопасных районах. Не забывайте о возможности ночевать в кемпинге, для этого будет нужна только палатка.
Экскурсии, сувениры и связь
Чтобы экономить на связи, старайтесь звонить по Skype и покупайте сим-карты в странах, которые вы посещаете, очень важно оставаться на связи, чтобы в нужный момент найти отель, кафе или магазин.
Традиционные сувениры также лучше не брать. Проще купить открытку и подписать ее, так к концу путешествия у вас будет целая коллекция.
Ищите бесплатные туры и экскурсии в тех странах, которые вы посещаете.
Важно
В каждой стране нужно будет обменивать деньги на местную валюту. Внимательно смотрите документы и проверяйте курс обмена. Часто он может превышать курс заявленный на табло.
И самое главное, дайте волю чувствам. Сделайте то, что всегда хотели. Когда вам выпадет шанс посетить эти страны еще раз?
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ОВЕН
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Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня возможны перемены. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Неудачный день для секса. Вечером ждите приятных гостей.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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РЫБЫ
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День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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