Названы "предсказатели" риска инсульта или сердечного приступа

"Нижнее" давление также серьезно влияет на риски инфаркта и инсульта, утверждают ученые.

Американские ученые выяснили, что систолическое (в момент сокращения сердца) и диастолическое (в момент расслабления сердечной мышцы) давление являются "предсказателями" риска инсульта или сердечного приступа.

Специалисты отмечают, что "нижнее" давление часто игнорируется при появлении проблем с сердечно-сосудистой системой – особое внимание обычно уделяют "верхнему", передает EurekAlert!.

В общей сложности ученые проанализировали 36 миллионов показателей артериального давления, полученных от 1,3 миллиона человек. Они пришли к выводу, что высокое диастолическое давление почти с такой же вероятностью приводит к острому нарушению кровообращения, что и высокое систолическое давление, передает Униан.

Таким образом, выяснили ученые, оба показателя артериального давления тесно связаны с риском инфаркта или инсульта. При этом нижним порогом является значение 130 на 80 миллиметров ртутного столба.