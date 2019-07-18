В Китае дед в шутку напоил младенца алкоголем и убил его

Дедушка в Китае случайно убил новорожденного внука, в шутку напоив его алкоголем. Об этом пишет портал AsiaOne.

Трагедия произошла в Пекине во время семейного празднования месяца со дня рождения ребенка. Его дедушка взял его на руки с целью произнести тост, но кто-то пошутил, что тот не должен пить без виновника торжества. Тогда мужчина дал ребенку выпить из своего бокала, передает IZ.

Мать мальчика, увидев происходящее, выхватила его из рук свекра, но спустя полчаса младенец перестал дышать. Его срочно госпитализировали, но врачи не смогли спасти его. Причиной смерти явилось алкогольное отравление.