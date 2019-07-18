Ученые: Красное вино поможет долететь до Марса

Вещество, содержащееся в виноградной кожуре, позитивно влияет на мышцы млекопитающий в состоянии невесомости.

Ученые NASA доказали, что красное вино может помочь астронавтам во время полета на Марс. Об этом сообщает Daily Mail.

Медики узнали, что вещество ресвератрол, которые содержится в красном вине и виноградной кожуре, защищает мускулы млекопитающих при низком уровне гравитации или ее отсутствии. Ранее были известны мощные антиоксидантные свойства вещества, передеат Корреспондент.

Ученые провели эксперимент на крысах, создав для них специальную установку-имитатор отсутствия гравитации. При этом грызуны могли свободно передвигаться и взаимодействовать с сородичами.

Спустя две недели в "подвешенном состоянии" сила лап крыс снизилась примерно на 5-10%, а ресвератрол полностью или значительно подавлял этот эффект.

Ученые считают, что этот результат позволит создать препараты, помогающие астронавтам и космонавтам избежать атрофии мышц при полете на Марс.