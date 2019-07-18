Вещество, содержащееся в виноградной кожуре, позитивно влияет на мышцы млекопитающий в состоянии невесомости.
Ученые NASA доказали, что красное вино может помочь астронавтам во время полета на Марс. Об этом сообщает Daily Mail.
Медики узнали, что вещество ресвератрол, которые содержится в красном вине и виноградной кожуре, защищает мускулы млекопитающих при низком уровне гравитации или ее отсутствии. Ранее были известны мощные антиоксидантные свойства вещества, передеат Корреспондент.
Ученые провели эксперимент на крысах, создав для них специальную установку-имитатор отсутствия гравитации. При этом грызуны могли свободно передвигаться и взаимодействовать с сородичами.
Спустя две недели в "подвешенном состоянии" сила лап крыс снизилась примерно на 5-10%, а ресвератрол полностью или значительно подавлял этот эффект.
Ученые считают, что этот результат позволит создать препараты, помогающие астронавтам и космонавтам избежать атрофии мышц при полете на Марс.
Комментарии
- Названы "предсказатели" риска инсульта или сердечного приступа
- NASA опубликовало зрелищное фото МКС, проходящей перед Солнцем
- Чай каркаде может представлять угрозу для зубов
- Ученые предсказали глобальную катастрофу из-за супервулкана
- Ученые придумали, как сделать Марс пригодным для выращивания растений
- Чем грозит гипертония в молодости
- Стала известна истинная причина анорексии
- Ученые: увлечение сладкими напитками сокращает жизнь
- Медики назвали две малоизвестные причины появления рака
- Ученые нашли новый вид белых карликов
- Диетолог назвала продукты "для счастья", которые ежедневно должны быть на вашей тарелке
- Майя Санду подтвердила, что рост налогов согласован с МВФ
- Вакцинация- единственный способ спастись при заражении бешенством
- Француз увидел фото своей утраченной ноги на сигаретной пачке
- Житель Индии 40 лет не стриг и не мыл волосы
- В Молдове ребенок умер от бешенства
- Смертельный вирус достиг международного масштаба
- Раскрыто убийство участницы Битвы экстрасенсов
- В Молдове хотят ввести запрет на использование в общественных местах систем нагревания табака
- Георгий Петик, приговоренный за изнасилование, сбежал из зала суда Апелляционной палаты
- В Молдове с 1 января 2020 года вырастут налоги
- Почти в 40% жилых домов в Молдове обнаружена повышенная концентрация радиоактивного природного газа радона
- В Израиле объявлен приговор гражданке Украины, убившей годовалую дочь молдавских мигрантов
- Астролог назвал самые умные знаки Зодиака
- Шокирующие детали убийства молодой женщины в Кишиневе
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня возможны перемены. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня возможны перемены. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Неудачный день для секса. Вечером ждите приятных гостей.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня возможны перемены. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с начальником.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Смело назначайте свидания.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня возможны перемены. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. В голову придут плодотворные идеи.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
|Banca Nationala a Moldovei