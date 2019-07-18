Павел Филип : Нельзя бороться за реинтеграцию страны, не зная проблем жителей левого берега Днестра

Нельзя бороться за реинтеграцию страны, не зная проблем жителей левого берега Днестра. Так прокомментировал демократ Павел Филип недавнее заявление Майи Санду о снятии санкций с рыбницкого металлургического завода. В интервью украинскому Радио Свобода премьер назвала это коррупционной схемой.

Павел Филип написал в фейсбуке, что не знает - бывала ли глава кабмина в Приднестровье, и что намерено предпринять правительство для урегулирования конфликта. Но премьер, по его словам, обязан защищать права отечественных предприятий. Он напомнил, что рыбницкий завод официально зарегистрирован в Агентстве госуслуг, а работают на нем больше двух тысяч человек.

В марте этого года, будучи премьер-министром, направил президенту Украины письмо с просьбой исключить завод из-за списка санкционных предприятий. Два месяца спустя спецпредставитель ОБСЕ Франко Фраттини подтвердил, что знал о переписке, и заявил, что решение этой проблемы было обязанностью властей.