Житель Индии 40 лет не стриг и не мыл волосы

Волосы длиной в несколько метров сбились в один огромный дред. Индус утверждает, что стричь волосы ему запрещает бог, приходящий во сне.

Житель индийского округа Мунгер 40 лет не стриг волосы и не мыл голову. Об этом сообщает Metro, передает Корреспондент.

К 63 годам Сакал Дев Тудду отрастил аномально длинные волосы. По словам мужчины, около 40 лет назад во сне его волосы собрались в дред. Индус воспринял это, как божественное благословение. Кроем того, бог якобы приходит к нему в снах и запрещает стричь волосы.

Выходя на улицу, он складывает волосы на макушке и покрывает их белой тканью.

Тудду не пьет, не курит и следуя религиозным устоям. У него есть жена, шестеро детей и семеро внуков. На протяжении 31 года работает в департаменте лесного хозяйства, и помогает местным жителям лечить бесплодие.