Француз увидел фото своей утраченной ноги на сигаретной пачке

Нога была ампутирована после того, как на мужчину было совершено нападение много лет назад.

Житель Франции с удивлением обнаружил снимок своей ампутированной ноги на сигаретной пачке в качестве иллюстрации проблем с сосудами. Об этом пишет France Bleu.

Сам француз утратил ногу вследствие нападения в 1997 году. При этом свое разрешение на использование снимка мужчина не давал, передает Корреспондент.

60-летний житель Франции был возмущен увиденным и обратился к своему адвокату, который, в свою очередь, обратился в Европейскую комиссию. Этот орган заведует размещением подобных изображений на сигаретных упаковках.