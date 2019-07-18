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Француз увидел фото своей утраченной ноги на сигаретной пачке
// фото: открытые источники
17:13, 18 Jul 2019
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Нога была ампутирована после того, как на мужчину было совершено нападение много лет назад.

Житель Франции с удивлением обнаружил снимок своей ампутированной ноги на сигаретной пачке в качестве иллюстрации проблем с сосудами. Об этом пишет France Bleu.

Сам француз утратил ногу вследствие нападения в 1997 году. При этом свое разрешение на использование снимка мужчина не давал, передает Корреспондент.

60-летний житель Франции был возмущен увиденным и обратился к своему адвокату, который, в свою очередь, обратился в Европейскую комиссию. Этот орган заведует размещением подобных изображений на сигаретных упаковках.




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