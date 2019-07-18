Вакцинация- единственный способ спастись при заражении бешенством

Единственный способ спастись при заражении бешенством - вакцинация. Причем прививки нужно сделать как можно скорее. Специалисты подчеркивают - к врачу нужно обратиться сразу после укуса животного. Носители вируса - чаще всего дикие звери, но от них заражаются домашние кролики, кошки, собаки.

"Инкубационный период бешенства - в среднем 15 дней. Но может варьироваться от восьми дней даже до двух лет. Многое зависит от места и глубины укуса. Чем ближе укус к голове, тем короче инкубационный период", - сказала эпидемиолог НАОЗ Виктория Сливински.

Симптомы болезни - сильная боль или онемение места укуса, кашель, высокая температура. Но врачи предупреждают - если симптомы уже проявились, вакцина неэффективна.

"Нужно сразу же обратиться к врачу. Он возьмет анализы и решит, нужны ли прививки. Учитывается целый ряд обстоятельств - привито ли животное, домашнее оно или бродячее", - сказала Виктория Сливински.

"Бешенство - неизлечимая болезнь, и если человек уже заболел, спасти его нельзя. К врачу следует обратиться не только в случае укуса. Любой контакт с незнакомым животным, царапина или попадание слюны на кожу должен вас насторожить. Только специалист может принять решение о целесообразности прививок", - сказал врач детской инфекционной больницы Диана Влад.

Ежегодно в мире от бешенства погибают 59 тысяч человек. В 99% случаев людей заражают собаки.