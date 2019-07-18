Майя Санду подтвердила, что рост налогов согласован с МВФ

Налоги в новом году неизбежно вырастут. Премьер подтвердила, что это одно из условий Международного валютного фонда. Подробностей, впрочем, она сообщать не стала.

"Мы опубликуем документы, как только вашингтонская команда одобрит договоренность правительства с оценочной миссией. Но, как я уже говорила, в случае повышения мы сделаем все, чтобы защитить людей с низкими доходами", - сказала Майя Санду.

Ранее министр финансов Наталья Гаврилица говорила, что повышение налогов необходимо для сохранения способности выплачивать зарплаты и отношений с международными партнерами.

В ноябре прошлого года в Молдове провели налоговую реформу. По решению тогдашнего правительства была установлена единая - 12%- ставка подоходного налога и удвоен размер личного освобождениях. Зарплаты ниже двух тысяч леев перестали облагать налогами. А для работодателей сократили отчисления в бюджет соцстрахования.