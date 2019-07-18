Диетолог назвала продукты "для счастья", которые ежедневно должны быть на вашей тарелке

Кроме зерновых, семян льна и чиа, ягоды, овощи и фрукты богаты антиоксидантными и противовоспалительными веществами.

Если в рационе будут преобладать продукты с различными омега-3 жирами— растительными и рыбными (рыба, морепродукты), омега-9, будут минимизированы омега-6, то уровень воспаления в организме будет существенно снижен. Об этом на своей странице в Facebook сообщила диетолог Оксана Скиталинская.

Так, докозагексаеновая кислота или ДГК (одна из «рыбных» омега-3) оказывает антидепрессантное действие. Положительное влияние на мозг имеют и качественные зерновые, то есть такие, которые имеют оболочки, передает УНИАН.

В зерновых содержатся витамины В6, В9, В12, холин, альфа-липоевая кислота, поэтому ложка овсяной или гречневой каши будет неплохим дополнением к рациону. Пищевые волокна и бетаглюканы, которые содержатся в овсянке, имеют антисклеротический эффект.

Альфа-линоленовая кислота или АЛК (одна из разновидностей «растительного» омега-3) имеет такое же действие. Кроме того, нежная клетчатка, которой богаты семена льна и чиа, способствует росту полезных микроорганизмов, вырабатывающих чрезвычайно ценные короткоцепочечные жирные кислоты (КЛЖК).

Кроме зерновых, семян льна и чиа, ягоды, овощи и фрукты богаты антиоксидантными и противовоспалительными веществами(полифенолами, витамином Е, каротиноидами), которые также оказывают антидепрессантное действие.

Также диетолог показала на фото завтрак на троих взрослых и одного ребенка 8 лет:

— Овощи (помидоры, зелень, брокколи) с итальянской моцареллой и оливковым маслом Extra virgin. Чуть присоленные и с лимонным соком.

— Сельдь с яблоком (омега-3 и пектин).

— Овсянка (3 столовые ложки) с овсяными отрубями и чайной (с горкой) ложкой сливочного масла. Также чуть присоленная.

— Ягоды черники, малины и голубики — по неполному стакану на человека.

— Размоченные семена льна и чиа (по большой, с «наворотом», столовой ложке каждого).

— Натуральный йогурт (пробиотик) с содержанием бифидобактерий.

"Еда для счастья и радости — это реально", - подытожила Скиталинская.