Правительство одобрило инициативу введения моратория на строительство

Правительство одобрило инициативу депутата ПДС Владимира Боли о введении моратория на строительство. Запрет распространяется на все объекты, расположенные на расстоянии меньше высоты соседних домов. Ограничения коснутся и новых строек, и тех, на которых ведутся работы.

В заключении кабмина содержатся некоторые уточнения. А именно: строящиеся объекты не заморозят, если продолжить работы разрешат все владельцы соседних домов или участков. В остальных случаях 30-метровое здание должно находится не менее чем в 30 метрах от ближайших домов.

Ранее введении моратория критиковали как оппозиция, так и министр экономики. Вадим Брынзан заявил, что запрет строительства может негативно повлиять на весь сектор, который на сегодняшний день является ведущим и только в первом квартале этого года принес 4,4% экономического роста.