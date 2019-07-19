Павел Филип покинул пост председателя ДПМ

Павел Филип покинул пост председателя парламентской фракции Демократической партии Молдовы.

Об этом он написал в фейсбуке, отметив, что "иногда лучше вовремя уйти, чтобы иметь возможность принимать решения, которые принесут пользу команде, частью которой являешься".

В пресс-службе ДПМ сообщают, что возглавит фракцию Думитру Дьяков. По итогам выборов 24 февраля Демпартия получила в парламенте 30 мандатов.