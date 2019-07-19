Арбузный сезон открыт. На молдавских полях сочные ягоды стали созревать немного позже обычного, зато, как утверждают фермеры, урожай будет богатый. В селе Пырыта Дубоссарского района эти ягоды выращивают уже пять лет, используя современные технологии.
"Все поле выстелили пленкой, есть современная систему капельной ирригации", - сказал глава Ассоциации потребителей воды, Кошница Геннадий Лягул.
Сбор урожая на этой бахче начали несколько дней назад. Арбузы сразу отправляют на оптовые рынки и в магазины.
"Мы только вышли на прошлой неделе, собрали - вот это третья машина. Ожидаем с гектара в районе 40-45 тонн. MUSCA На сегодняшний день арбузы 4- 4,50, и даже по 3,50 лея за килограмм".
Люди покупают сразу по два-три арбуза.
"Арбуз отлично очищает организм. Что вода, что арбуз - никакой разницы".
"Сейчас сезон, поэтому покупаем и едим. И вам советую, арбузы полезны для здоровья, и сейчас они очень вкусные".
Есть, правда, и те, кто пока не спешат пробовать первые арбузы.
- Арбузы пробовали в этом году?
- Нет еще.
- А почему?
- Побаиваюсь.
Продают арбузы по четыре лея за килограмм.
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Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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