Открыт сезон молдавских арбузов

Арбузный сезон открыт. На молдавских полях сочные ягоды стали созревать немного позже обычного, зато, как утверждают фермеры, урожай будет богатый. В селе Пырыта Дубоссарского района эти ягоды выращивают уже пять лет, используя современные технологии.

"Все поле выстелили пленкой, есть современная систему капельной ирригации", - сказал глава Ассоциации потребителей воды, Кошница Геннадий Лягул.

Сбор урожая на этой бахче начали несколько дней назад. Арбузы сразу отправляют на оптовые рынки и в магазины.

"Мы только вышли на прошлой неделе, собрали - вот это третья машина. Ожидаем с гектара в районе 40-45 тонн. MUSCA На сегодняшний день арбузы 4- 4,50, и даже по 3,50 лея за килограмм".

Люди покупают сразу по два-три арбуза.

"Арбуз отлично очищает организм. Что вода, что арбуз - никакой разницы".

"Сейчас сезон, поэтому покупаем и едим. И вам советую, арбузы полезны для здоровья, и сейчас они очень вкусные".

Есть, правда, и те, кто пока не спешат пробовать первые арбузы.

- Арбузы пробовали в этом году?

- Нет еще.

- А почему?

- Побаиваюсь.

Продают арбузы по четыре лея за килограмм.