Назначения сомнительного характера: Генсекретаря кабинета министров назначили без конкурса

В правительстве Санду продолжаются назначения сомнительного характера. Члена ПДС Андрея Спыну утвердили в должности генерального секретаря кабинета министров без обязательного в таких случаях публичного конкурса.

На парламентских выборах Спыну баллотировался по списку блока ACUM. В 2013 году, когда Майя Санду была министром просвещения в правительстве Влада Филата, он возглавлял молодежную организацию ЛДПМ.

Кроме того, также без проведения конкурса, Санду назначила на должность главы Пограничной полиции эксперта по вопросам безопасности Росияна Василоя. Он окончил Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности России. Во времена СССР институт находился под ведомством КГБ. А генеральным директором Агентства публичной собственности стал Евгений Морару. В начале своей карьеры он работал в правоохранительных структурах, а в последние годы – в частном секторе.

В то же время кабмин отправил в отставку двух государственных секретарей МВД Александру Ларионова и Виталия Бырсан, а также госсекретаря минэкономики Анатолия Усатого.