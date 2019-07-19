Назначение Георгия Балана состоялось по телефонному звонку

Стал главой Генерального инспектората полиции по одному телефонному звонку. Именно так состоялось назначение Георгия Балана. Балан, кум министра внутренних дел, говорит, что Андрей Нэстасе позвонил ему и предложил эту должность.

"Он звонил многим сотрудникам полиции и восьмого, и девятого числа, но никто не отвечал. Министр и лично беседовал со многими сотрудниками полиции и так далее, и принял решение, исходя из обстоятельств. Я подумал, что ему нужна моя помощь, и ответил: Раз другой альтернативы нет, я согласен", - сказал и.о. главы ГИП Георге Балан.

Позже пресса писала, что Георгий Балан, бывший судья, которого уволили за дисциплинарные нарушения, кум Андрея Нэстасе. Глава ГИП не видит в этом никакого конфликта интересов.

"У меня с министром внутренних дел нет родственных отношений. Вся Молдова - сплошные кумовья, посаженные родители и дети. Знаете, сколько их только в Генеральном инспекторате полиции? Кумовство не имеет отношения к несовместимости с публичной должностью", - сказал Георге Балан.

В то же время, после опубликованной в СМИ информации о кумовстве главы ГИП и министра внутренних дел, на эту должность объявили публичный конкурс. Ни один из шести кандидатов не прошел первого этапа отбора, поэтому претендентов начали набирать снова.