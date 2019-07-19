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В Молдове пассажирский поезд загорелся на ходу
// фото: открытые источники
11:07, 19 Jul 2019
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Локомотив пассажирского поезда Кишинев-Унгены загорелся на ходу накануне вечером. Пламя удалось погасить до приезда спасателей.

Пожарным осталось лишь залить водой перегревшийся двигатель. Инцидент произошел в столице на улице Каля Мошилор. Пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются.

На прошлой неделе почти полностью сгорел локомотив поезда Унгены - Бельцы. Пострадали машинист и его помощник. Они отравились угарным газом.




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