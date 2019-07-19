РАК (22 июня - 23 июля)

Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.

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