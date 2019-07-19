Строительные фирмы требуют от мэрии компенсации за документы на стройку, выданные с нарушением

Три многоэтажки начали строить в прошлом году на бульваре Мирча чел Бэтрына в столичном секторе Чеканы. А в июне этого года по просьбе жильцов ближайших домов и по распоряжению мэрии работы приостановили.

Выяснилось, что документы на стройку выдали с нарушением правил.

"Нарушены условия, установленные в сертификате урбанизма, то есть коэффициенты землепользования и коэффициент загрузки земли. Речь об участке земли в пять тысяч квадратных метров, на котором хотят возвести 32 тысячи квадратных метров жилой площади", - сказал адвокат Георгий Маковей.

Люди говорят, что три 22-ух этажных дома перегрузят и без того загруженную инфраструктуру микрорайона.

"У местных жителей появится множество новых проблем. Они хотят снести заборы, а все подъездные дороги будут проходить через дворы соседних домов".

"Они во всем нас ограничивают, даже мусорные баки передвинули к нашему дому,сказали, что там урны не должны находится".

Администратор расположенного рядом офисного здания тоже говорит, что с началом строительства у него начались неприятности.

"Когда начались работы по фундаменту, мы каждый раз ощущали землетрясение в три-четыре балла. Я ходил в компанию, говорил о проблеме, но ничего не изменилось", - сказал администратор офисного здания Евгений Павилеску.

Исполняющий обязанности мэра столицы Адриан Талмач пообещал провести служебное расследование по факту выдачи муниципалитетом документов этой компании на строительство. Он говорит, что строительная фирма подала иск против муниципальных властей и требует компенсаций.

"В адрес мэрии от этой компании пришло письмо. В нем сообщается, что они инвестировали примерно 70 миллионов леев в участок и строительство. Это не деньги фирмы. Они требуют, чтобы мэрия вернула им эти деньги", - сказал и.о. мэра столицы Адриан Толмач.

Представители строительной фирмы обещали прокомментировать ситуацию. В поисках компромисса они встретятся с местными властями и Агентством по техническому надзору.