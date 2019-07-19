В филиалах Почты Молдовы и Таможенной службы проводят обыски

Обыски проводят в филиалах Почты Молдовы и Таможенной службы по делу о схемах контрабанды анаболиками, янтаря, табака и этилового спирта.

Расследование проводят прокуроры по борьбе с коррупцией и особым делам, а также столичная прокуратура и офицеры Службы информационной безопасности.

Дело открыли 27 июня на основании заявлений бывшего главы MoldATSA. Более подробную информацию следователи сообщат позже.